A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, lança no dia 3 de agosto, a 6° edição do edital ‘Ideias para um Mundo Melhor’. Neste ano, 10 ONGs receberão R﹩ 50 mil cada para projetos sociais que atuem no desenvolvimento comunitário e bem-estar social nos estados onde a companhia tem operações (MG, MS, PR, RS, SC e SP).

A edição de 2021 abre oportunidades para propostas provenientes de organizações sociais divididas em três áreas: Inclusão, em que poderão ser tratados temas como diversidade, empoderamento dos públicos feminino, racial, LGBTQIA+, PCD e refugiados; meio ambiente, com temas voltados para água, economia circular e clima; e empreendedorismo, voltado para o fomento econômico, geração de emprego e renda.

“Com o avanço da vacinação e a expectativa do retorno à normalidade, essa edição do edital “Ideias para um Mundo Melhor” visa empoderar as pessoas através de crescimento pessoal, profissional e de inclusão. O edital já se mostrou relevante ao impactar 20.600 pessoas por intermédio de ONGs e reforça a missão da Coca-Cola FEMSA Brasil de gerar bem-estar social nos lugares em que está presente”, afirma Camila Amaral, diretora Jurídica e Assuntos Corporativos.

Para incentivar o maior número de inscrições de projetos, a companhia oferece, em parceria com a ONG Parceiros Voluntários, instituição sem fins lucrativos que dissemina a cultura do trabalho organizado, cursos de capacitação voltados para a elaboração de projetos, metas e indicadores, além de conceitos de inovação e ferramentas digitais. Este ano, serão contempladas as cidades de Bauru, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes (SP), Antônio Carlos (SC), Porto Alegre (RS), Maringá e Curitiba (PR), Itabirito (MG) e Campo Grande (MS). Cada uma delas poderá receber aportes de até R﹩ 50 mil do edital, a serem distribuídos entre os projetos selecionados.

Nos cinco anos de edital, o aporte financeiro da Coca-Cola FEMSA Brasil possibilitou o desenvolvimento de ações capazes de amenizaram desigualdades sociais. O projeto “Redesenhando a Vida com Arte”, da ONG Associação de Combate ao Câncer, que atua na cidade de Marilia (SP) e região, destacou-se por propor atividades de acolhimento, orientação e assistência a pacientes e seus familiares, por meio de atividades voltadas para geração de emprego e ressocialização de pessoas em tratamento de câncer.

Em Porto Alegre (RS), o Instituto Misturaí propôs o projeto “Empreendaí”, que tem como foco a capacitação de mulheres para atuação em construção civil, costura e cozinha. O objetivo da ação é o empoderamento feminino e a geração de renda por meio do empreendedorismo social. Já o Instituto de Desenvolvimento Humano, Social, Econômico e Cultural – Maná do Céu Para os Povos, de Campo Grande (MS), criou o projeto “Laços da Comunicação” para adolescentes de 12 a 17 anos que vivem em situação de vulnerabilidade, utilizando um instrumento chamado Caderno Interativo, ferramenta para acompanhar o desenvolvimento e prestar auxílio aos jovens.