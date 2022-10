Selecionados receberão investimento de até R$ 300 mil, participarão de programa de aceleração e terão a oportunidade de desenvolver protótipos de seus projetos

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, lança a chamada para o Edital Acelerando Ideias para um Mundo Melhor. Formulado para atender aos temas relacionados à Agenda 2030 e de ESG da companhia, a iniciativa abre as portas para empresas, startups, negócios ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que tenham projetos com potencial para promover resultados positivos e escaláveis nas comunidades em que a empresa opera, nos estados de SP, MG, PR, SC, MS e RS. Para se inscrever, acesse o Link.

As iniciativas devem apresentar contribuições para temas relacionados às frentes relevantes para a Coca-Cola FEMSA Brasil: gestão de resíduos e economia circular; gestão de água e reposição hídrica; mudanças climáticas e aquecimento global; fortalecimento de relações com a comunidade; inclusão e diversidade; e empreendedorismo e empregabilidade.

A empresa fará um aporte de 150 mil para dois projetos selecionados ou poderá contemplar uma única iniciativa com R$ 300 mil. Os escolhidos participarão de um programa de aceleração e terão a oportunidade de desenvolver protótipos na companhia, com acompanhamento da ImpactPlus, aceleradora e investidora de startups de impacto da Grow+.

“O edital nos permite investir em ações inovadoras e, ao mesmo tempo, contribuir para a construção de um futuro mais sustentável. Temos a oportunidade de apoiar e capacitar projetos com potencial de alcançar escala e gerar impacto socioambiental”, afirma Camila Amaral, vice-presidente Jurídica e de Assuntos Corporativos da Coca-Cola FEMSA Brasil.