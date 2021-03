A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, está doando 10 mil garrafas individuais de água mineral Crystal para o Hospital Regional Rosa Pedrossian, referência no tratamento da covid-19 em Campo Grande (MS). A entrega será feita nesta quinta-feira, 18 de março.

O objetivo é contribuir para a hidratação dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento à população. Cada hospital receberá 10 mil garrafas (5 mil litros de água). O fato de as embalagens serem individuais reforça a segurança e reduz o risco de contaminação aos profissionais “O início da vacinação trouxe um alívio para esses profissionais, mas o trabalho ainda é muito difícil. Já tivemos campanha semelhante no ano passado e consideramos extremamente importante dar continuidade. É a nossa contribuição no sentindo de minimizar os impactos sanitários, sociais e econômicos gerados pela pandemia”, afirma Ian Craig, CEO da Coca-Cola FEMSA no Brasil.

Além do Hospital Regional Rosa Pedrossian mais nove instituições serão contempladas no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. As primeiras entregas, iniciando pelo Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, ocorrem a partir do dia 15 de março. Em maio do ano passado, a Coca-Cola FEMSA Brasil já havia se mobilizado nesse sentido, doando garrafas individuais de água mineral Crystal para hospitais de campanha e de referência no tratamento da covid-19 nos estados em que atua.

“Iniciativas solidárias como essa são muito importantes e motivam o trabalho de nossas equipes que se sentem reconhecidas pelo trabalho desempenhado, por empresas como a Coca-Cola FEMSA. Agradecemos pelo apoio na luta contra a pandemia”, destacou Julia Povoas, Diretora de Relações Institucionais da Santa Casa de São Paulo, uma das unidades contempladas pela campanha de 2020.

“O carinho da população e das empresas, como a Coca-Cola FEMSA, chegam até nós por mensagens, e-mails, cartinhas enviadas a ouvidoria ou por doações como essa, que é o reconhecimento dado aos nossos colaboradores; incansáveis no enfrentamento da pandemia, que há um ano, veem diuturnamente se colocando na linha de frente para salvar vidas”, relata a Dra. Rosana Leite de Melo, Diretora Presidente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Outras iniciativas da companhia

Desde o início da pandemia, a Coca-Cola FEMSA Brasil tem contribuído com diversas ações, com especial atenção aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento à população e as comunidades de baixa renda. Em parceria com o Bradesco Seguros, Coca-Cola Brasil e Grupo Fleury, destinou recursos para processar 26 mil testes aplicados prioritariamente aos profissionais de saúde do Estado de São Paulo. Junto com as usinas associadas à União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), disponibilizou sua frota de caminhões para transportar 500 mil litros de álcool 70% líquido para a rede pública de saúde de São Paulo.

Já hospitais e instituições ligadas à saúde dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo receberam doações de 600 mil máscaras de proteção e 83 mil aventais hospitalares viabilizadas a partir de uma parceria entre a Coca-Cola FEMSA, Braskem, Fitesa, Lojas Renner e Coca-Cola Brasil. E, ainda, mais de 300 mil cartazes do TELESUS foram distribuídos em pontos de vendas de sete estados com o objetivo de levar à população informações sobre o serviço do Ministério da Saúde que auxilia na checagem de sintomas do coronavírus e monitora o estado de saúde das pessoas durante o período de isolamento.

Consciente do seu papel social, a Coca-Cola FEMSA transformou o edital “Ideias Para um Mundo Melhor”, tradicional projeto da companhia que contribui com projetos sociais e ambientais que trabalhem para o desenvolvimento comunitário, em ferramenta de auxílio às pessoas impactadas pela pandemia. Em 2020, o edital beneficiou 15 ONGs com aporte total de R﹩ 500 mil para amenizar os impactos da pandemia.