São Paulo, 17 de dezembro de 2021 – A Coca-Cola FEMSA, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, formalizou hoje, por meio de sua subsidiária brasileira Spal Industria Brasileira de Bebidas S/A, um acordo para adquirir 100% da CVI Refrigerantes Ltda., engarrafadora do Rio Grande do Sul. Com a aquisição, a participação da Coca-Cola FEMSA no volume do sistema Coca-Cola Brasil passará de 50% para 52%.

A aquisição da CVI Refrigerantes, empresa que se destaca pela eficiência na gestão e nos resultados, expande e consolida o posicionamento da Coca-Cola FEMSA no Brasil. Atualmente, a empresa possui uma fábrica localizada em Santa Maria e três centros de distribuição que abastecem 13,5 mil pontos de venda, impactando 2,8 milhões de consumidores locais.

“A aquisição da CVI Refrigerantes é muito importante para o crescimento dos negócios da Coca-Cola FEMSA no Brasil. Com ela, passaremos a cobrir todo o Rio Grande do Sul, fortalecendo nossa presença na região Sul, que é estratégica para o negócio e consolidando nossa posição de liderança no país”, diz Ian Craig, CEO da Coca-Cola FEMSA Brasil.

“Nestes 60 anos de sistema Coca-Cola, contribuímos para o desenvolvimento do mercado, construindo relacionamentos de cumplicidade com as comunidades através da atitude diária do #timecvi!, que segue no negócio de desenvolver e sustentar marcas de valor”, diz Emerson Vontobel, diretor presidente da CVI Refrigerantes.

O acordo está sujeito à aprovação do CADE (Conselho de Administrativo de Defesa Econômica), condição usual nesse tipo de contrato.