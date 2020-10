MIRANDA-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu 41 Kg de cocaína e prendeu o batedor da droga, na madrugada desta quinta-feira (22). Os policiais em fiscalização abordaram um VW/Gol. O motorista não soube explicar os motivos da viagem para a fronteira. No veículo, nada irregular foi encontrado .. Desconfiados de que o suspeito pudesse ser o batedor de outro carro, a equipe realizou a abordagem de um Renault/Logan.

O motorista e a passageira foram flagrados transportando os tabletes de cocaína escondidos no banco traseiro do automóvel. Os envolvidos não deram informações sobre a origem ou destino do entorpecente e nem quanto receberiam pelo serviço. Eles foram encaminhados para a Polícia Civil do Município, juntamente com a droga e os carros. Carga ilícita é avaliada em mais de R$ 1,7 milhão.