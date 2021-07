A droga, pesando cerca de uma tonelada estava escondida em meio a carregamento de soja, e era transportada em dois caminhões. Foi apreendida ao sair de Mato Grosso do Sul, quando atravessava a Ponte Ayrton Senna em direção ao Paraná.

De acordo com a PF, essa foi a maior apreensão de cocaína já realizada naquele município. As equipes policiais interceptaram as carretas logo que entraram no Paraná, oportunidade que foi feita a abordagem.

Cão farejador auxiliou nas buscas pela droga e três homens foram presos em flagrante, sendo os dois caminhoneiros e um ajudante. O trio é acusado de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.