CAMPO GRANDE/MS – Era por volta das 19h30, de ontem (9), quando os policiais receberam a denuncia de que em uma casa na rua do Golfinho havia cocaína escondida e que estava sendo preparada para ser levada no Estado de Minas Gerais. No momento da chegada, os policiais se depararam no portão com um homem armado com uma espingarda. O homem ainda tentou fugir, mas foi interceptado pelos militares, que entraram na residência e encontraram a espingarda com luneta na cozinha e uma bolsa com várias munições. Ainda, durante buscas no interior da casa, uma bolsa com vários tabletes da droga foi encontrada, sendo um total de 44 tabletes. Foi preso em flagrante Aldecinei Alves Til (37), que confirmou o planejamento de levar a droga para o Estado de Minas Gerais, sem dizer qual município. Ainda foram levados para a delegacia a namorada de Aldecinei e um amigo que estavam na casa.

Conforme a polícia, a droga avaliada em R$ 890 mil, foi encaminhada para a Denar.