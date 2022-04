Caminhoneiro é preso com 35 Kg de pasta base de cocaína na terça-feira (05), no km 385 da BR-262 em Terenos. O motorista disse que transportava eletrodomésticos de uma mudança, coletados em Corumbá (MS) e que seriam descarregados na garagem da empresa para o destinatário buscar, posteriormente. Os cães da PRF, K9 Zorro e K9 Bella localizaram a droga em meio a eletrodomésticos da mudança. Ele disse que a carga era uma encomenda e que não sabia da presença do ilícito. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária local para as providências cabíveis.