Coceral reduz projeção para safra de grãos da UE em razão do clima seco

No norte da Europa, as expectativas de safra foram reduzidas para Dinamarca, Alemanha, Suécia e países bálticos, enquanto a projeção também foi reduzida na Espanha, onde as chuvas chegaram tarde demais para o trigo e a cevada, disse Coceral.

A previsão geral para a produção de cereais na UE e no Reino Unido foi cortada para 296,7 milhões de toneladas, ante 303,5 milhões projetadas em março.

As revisões para baixo foram concentradas nos países da UE, com a perspectiva para a safra de cereais do Reino Unido estável em 23,4 milhões de toneladas.

O corte mais acentuado foi para a Espanha, afetada pela seca, com produção de cereais agora esperada em 11,9 milhões de toneladas, abaixo dos 20,8 milhões previstos em março.

Para o trigo soft, a principal cultura de cereais da Europa, a produção de 2023 na União Europeia e no Reino Unido foi prevista em 142,4 milhões de toneladas, abaixo dos 144,5 milhões estimados em março.

Isso ficaria um pouco abaixo da safra do ano passado de 142,5 milhões, disse a Coceral.

A produção esperada de trigo soft na França, maior produtora, aumentou para 35,1 milhões de toneladas, de 34,3 milhões, mostraram os dados da Coceral. No entanto, os comerciantes também ficaram mais cautelosos com as perspectivas francesas, já que um período de seca no norte da França começou a moderar as ótimas condições da temporada até agora.

Para a colza, a principal cultura de oleaginosas da Europa, a produção prevista para 2023 na UE e no Reino Unido foi reduzida para 21,0 milhões de toneladas, de 21,1 milhões em março.

A Coceral disse que uma nova redução prevista é “muito provável” se a seca persistir na metade norte da União Europeia.