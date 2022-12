Mais uma vez, a Cassems inova em prol dos seus beneficiários, investindo na capacitação dos colaboradores, para a melhora contínua dos serviços e atendimento. O curso Conecta+ foi ofertado para lideranças do Hospital Cassems Campo Grande, de junho a novembro de 2022, com o objetivo de promover a educação corporativa entre os funcionários da unidade hospitalar.

O curso Conecta+ teve os módulos de desafios da liderança, visão sistêmica e protagonismo, liderança e gestão de pessoas, gestão de projetos, comunicação estratégica e inteligência emocional. Os colaboradores foram divididos em grupos, com lideranças seniores e lideranças gerais, para trabalhar o bom desempenho corporativo.

De acordo com o diretor Administrativo da Cassems, Alessandro Depieri, o propósito do curso foi aproximar as diferentes lideranças da unidade hospitalar e padronizar o serviço, para levar a Cassems a patamares superiores.

“Quando nós contratamos a Rhoer Educação Corporativa, o objetivo era aproximar as diferentes lideranças que nós temos no hospital, padronizando-os em um patamar superior. A ideia era desenvolver essas lideranças num time mais coeso, num time de alta performance e creio que atingimos esse objetivo. O treinamento conseguiu trabalhar as diferenças que existiam entre essas lideranças, como diferenças de estágio, de conhecimento e de comportamento. Assim, nós conseguimos padronizar as nossas lideranças numa equipe mais conexa e integrada, num time mais próximo, com um objetivo muito mais claro e com as lideranças focadas no mesmo objetivo. A sintonia entre as equipes aumentou e, com isso, a gente alcançou o objetivo maior do treinamento que é fazer dos nossos líderes, um time de alta performance. Hoje, nossas lideranças são desenvolvidas, com um desempenho corporativo melhor, muito mais integrado e quem ganha com isso é a qualidade assistencial prestada pelo Hospital Cassems de Campo Grande.

Danilo Olegário foi o ministrante do curso, um especialista apaixonado em educação corporativa, área que atua há mais de 17 anos em grandes empresas. Administrador de empresas com especialidades em Gestão de Pessoas e Educação à Distância (EAD). Sobre o Conecta+, ele explica que foi um programa de seis meses de duração realizado com as lideranças do Hospital Cassems.

“Foi um trabalho sensacional, feito de ponta a ponta. Iniciamos com a amostra do roteiro e fomos transformando isso ao longo dos seis meses, de acordo com a demanda. Tivemos módulos focados em gestão e liderança, com uma base fundamental e metodológica para aumentar o repertório das lideranças. Falamos sobre liderança de performance, liderança de equipe, gestão de conflitos e também comunicação, que foram os pilares de condução do programa. A experiência foi incrível, tivemos um time engajado e que trouxe bastante contribuições, participações e pontos de melhoria. O programa se construiu com a cara do hospital e o jeitinho do time, que é a melhor coisa que pode acontecer para nós”.

Ao finalizar a ministração do Conecta+, Olegário salienta o sentimento de gratidão. “Agradecemos a Cassems que nos acolheu e acreditou no processo, sabemos que liderança é um desafio constante e fazer parte desse ciclo de aprendizado é engrandecedor, nós crescemos como seres humanos, terminamos um ciclo de aprendizagem e saímos melhor do que entramos”.