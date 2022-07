Dois colegas de cela de Carlos Quevedo da Silva, de 31 anos, assumiram terem sido os autores da morte do detento encontrado durante o ‘confere’, da cela 3 do solário disciplinar no IPCG (Instituto Penal de Campo Grande), na terça-feira (26).

Segundo informações, dois presos teriam confessado serem os autores do homicídio. Os policiais penais foram chamados por volta das 7 horas por outros detentos a avisando sobre a morte de Carlos. Na cela estavam mais seis detentos.

Ainda segundo informações, o preso foi encontrado em rigidez cadavérica e estaria morto a pelo menos 12 horas. Carlos teria sido enforcado. A delegada Priscilla Anuda, titular da 3ª Delegacia de Polícia Civil onde o caso foi registrado, disse que todas as lesões identificadas em Carlos serão reportadas pelo laudo necroscópico, assim sendo possível classificar a causa da morte.

Ainda segundo a delegada, havia outros presos com Carlos na cela. Carlos estava encarcerado desde 2 de agosto de 2021, quando foi preso pela última vez, e cumpria pena por tráfico de drogas.

Nota da Agepen

“A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informa que está apurando as circunstâncias da morte do interno Carlos Quevedo da Silva, 31 anos, custodiado no Instituto Penal de Campo Grande. O interno foi encontrado morto, no início da manhã, por voltas das 07h, quando a equipe de policiais penais realizava o Confere. Imediatamente, o local foi isolado e a perícia técnica da Coordenadoria Geral de Perícias (CGP) foi chamada para os levantamentos necessários e coleta de provas. O caso será investigado pela Polícia Civil.”