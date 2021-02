Na tarde de sexta-feira (29), o Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude elegeu, por aclamação, a nova diretoria para o biênio 2021/2022. O juiz Eguiliell Ricardo da Silva representou a Desa. Elizabete Anache, que responde pela Coordenadoria da Infância e da Juventude de Mato Grosso do Sul.

Destaque-se que o Colégio de Coordenadores tem como principal objetivo estabelecer uma linha de atuação com diretrizes unificadas na área da infância e juventude. A nova diretoria tem como presidente a juíza Noeli Salete Tavares Reback, coordenadora estadual do TJPR; o juiz Adhailton Lacet Correia Porto, coordenador estadual do TJPB, como vice-presidente, e a juíza Patrícia Pereira Neves, coordenadora estadual do TJES.

O juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza (TJRJ), então presidente do Colégio de Coordenadores, abriu a reunião e conduziu o processo de escolha, passando os trabalhos para a nova presidente, que conduziu o restante da reunião.

Participaram ainda da reunião Reinaldo Cintra (TJSP), Carlos José Limongi Sterse (TJGO); Ladilson Costa Moita, representando o Des. Gilberto Pinheiro (TJAP), Adhailton Lacet Correia Porto (TJPB), Maria Lúcia de Fátima Barbosa Pirauá (TJAL), Nara Cristina Neumann Cano Saraiva (TJRS), Stenio Neiva Coêlho (TJPE), Rosa Geane Nascimento Santos (TJSE), além de Maurício Henriques.