A partir desta segunda-feira (07), a coleta de material para a realização do RT-PCR, exame considerado padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19, será realizado em 32 unidades de saúde de Campo Grande através de demanda espontânea. A intensão da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), é facilitar o acesso ao exame para interromper de forma precoce a cadeia de transmissão do vírus.

“Enquanto mais cedo o paciente tiver o diagnóstico da infecção, mais cedo ele inicia o isolamento domiciliar, evitando que outras pessoas possam ser contaminadas pelo vírus”, explica o secretário municipal de saúde José Mauro Filho.

O atendimento por demanda espontânea iniciou no dia 1º, quando as 24 unidades que já realizavam a coleta através de agendamento passaram a receber os pacientes suspeitos em horários determinados, de acordo com a procura da população.

Só poderá relizar a coleta a pessoa que tiver entre o terceiro e oitavo dia de sintoma respiratório. “É necessário que o caso suspeito tenha critérios para ser feita a coleta, não será atendida qualquer pessoa que resolva buscar a unidade de saúde para apenas tirar a dúvida”, completa o secretário.

Saiba onde buscar a coleta em http://www.campogrande.ms.gov.br