Colheita da safra 2022/23 de soja atinge 82% e encosta no ano passado, estima AgRural

Nesta reta final da safra, os trabalhos estão concentrados no Norte/Nordeste, onde os reportes de produtividade continuam muito bons, e em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, que seguem atrasados. No Rio Grande do Sul, os baixos rendimentos reportados confirmam a quebra de safra por estiagem.

Safrinha de milho

O plantio da safrinha 2023 de milho, por sua vez, está encerrado. Embora a semeadura de parte das áreas tenha sido feita depois da janela ideal, por enquanto as lavouras se desenvolvem bem.