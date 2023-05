Os trabalhos de colheita foram concluídos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em Goiás/Distrito Federal a colheita atinge 99,1% e, em Minas Gerais, 86,8%.

No mesmo período do ano passado, a colheita atingia 94,8% da área estimada de 4,385 milhões de hectares da safra verão 2021/22. A média de colheita nos últimos cinco anos para o período é de 98,5%.