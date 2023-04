Colheita da safra verão 2022/23 de milho no Paraná chega a 87% da área – Deral

O Departamento de Economia Rural (Deral), vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (SEAB), informou que a colheita da safra de verão 2022/23 no estado atinge 87% da área estimada de 387,2 mil hectares, que deve ficar 10% aquém dos 428,2 mil hectares cultivados na safra verão 2021/22.

As lavouras de milho se dividem entre as fases de frutificação (1%) e maturação (99%). No momento, 84% das lavouras de apresentam boas condições de desenvolvimento e 16% estão em situação média.

No dia 17 de abril, a colheita de milho atingia 82% e 84% das lavouras estavam em boas condições e 16% em situação média, com 2% na fase de frutificação e 98% em maturação.

A produção da safra de verão 2022/23 de milho do estado deve ficar em 3,758 milhões de toneladas, 26% acima das 2,977 milhões de toneladas colhidas na 1a safra 2021/22. A produtividade para a 1a safra 2022/23 é estimada em 9.707 quilos por hectare, acima dos 7.102 quilos por hectare da safra anterior (2021/22).