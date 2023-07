Colheita da safrinha 2023 de milho atinge 11% no Centro-Sul do Brasil, aponta SAFRAS

Em Mato Grosso, a colheita de milho atinge 21,2% da área. No Paraná a ceifa atinge 0,5% da área, em São Paulo 0,9%, em Mato Grosso do Sul 2,3% e, em Goiás, 5,2%. Em Minas Gerais os trabalhos ainda não tiveram início.

No mesmo período do ano passado, a colheita atingia 21,8% da área cultivada de 14,809 milhões de hectares. A média de colheita dos últimos cinco anos para o período é de 8,2%.

Na região do Matopiba, a colheita da safrinha 2023 de milho atinge 9,2% da área cultivada de 1,244 milhão de hectares. Na Bahia, a colheita atinge 10,8% da área, no Maranhão 4,9%, no Piauí 9,1% e no Tocantins, 14,7%.

No mesmo período do ano passado, a ceifa de milho estava concluída em 6,5% da área cultivada de 1,192 milhão de hectares, enquanto a média dos últimos cinco anos para o período é de 6,6%.