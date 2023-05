Colheita de café do Brasil atinge 9% do total, aponta Safras

A colheita de café no Brasil atingiu 9% da safra 2023/24 até o dia 16 de maio, avanço de quatro pontos percentuais ante a semana passada, e está ligeiramente abaixo da média histórica para o período, segundo levantamento da consultoria Safras & Mercado.

A colheita começa a ganhar forma, com a melhora no andamento dos trabalhos dos canéforas (conilon/robusta) e o início no arábica, disse a Safras em nota nesta sexta-feira.

“O clima mais seco ajudou a acelerar os trabalhos, especialmente em Rondônia”, disse o consultor Gil Barabach.

Nesta época no ano passado, os trabalhos estavam em 10%, mesmo percentual da média de cinco anos para o período.

Barabach afirmou que a colheita de arábica segue “tímida” e compreende apenas 4% da safra, contra 5% em igual época do ano passado e da média histórica recente.

Já os trabalhos do canéfora estão mais adiantados e chegam a 18% da safra, contra 19% em igual época do ano passado e 20% de média.