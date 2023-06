Colheita de milho em Mato Grosso segue atrasada; no Nortão chega a 24%

No que se refere às regiões, as que estão mais adiantadas são Médio-Norte, com 27,34%, Norte, com 24,30%, e Noroeste, com 15%. Apesar desses incrementos, a colheita em Mato Grosso está atrasada em 16,47 pontos percentuais quando comparado com o mesmo período da safra 2021/22. A análise é do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA), no boletim semanal.

Em contrapartida, as perspectivas das lavouras, na maior parte do estado estão boas. Para se ter uma ideia, o rendimento das áreas colhidas nesta última semana ficou na média de 126,22 saca/hectare. “Vale destacar que é comum que nos primeiros talhões as produtividades apresentem níveis superiores que os demais. Por fim, os produtores devem se atentar aos riscos de incêndios acidentais devido às altas temperaturas e a intensificação da colheita no estado nas próximas semanas”, apontam os analistas do instituto.