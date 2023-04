Colheita de soja do Brasil vai a 92% da área, projeta AgRural

Os trabalhos estão encerrados em todos os estados do Centro-Oeste e do Sudeste e também na Bahia, Tocantins e Rondônia. Entre os estados que ainda estão colhendo, o Rio Grande do Sul é o que ainda tem mais área por colher. Mesmo assim, as máquinas avançaram com bom ritmo nesta semana.

Safrinha de milho

O plantio da safrinha 2023 de milho está encerrado desde o fim de março. Embora a semeadura de parte das áreas tenha sido feita depois da janela ideal, por enquanto as lavouras se desenvolvem bem, favorecidas pelas chuvas de abril.

Milho verão

A colheita do milho verão 2022/23, por sua vez, atingiu na quinta-feira (20) 88% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, ante 82% na semana prévia e 88% um ano atrás.