Sustentável e biodegradável. Para substituir o talher descartável mais comum do planeta, a Innovapack lançou no Brasil uma colher feita de papel cartão reciclável, e que pode ser utilizada em todos os tipos de alimentos e em qualquer temperatura sem onerar o meio ambiente, oferecendo uma estrutura resistente e um tratamento anti-umidade e anti-gordura.

Segundo Cláudio Gonçalves, diretor comercial da empresa, a colher Biohz é o primeiro lançamento de uma linha de produtos sustentáveis da marca e que já foi testada com sucesso em outros países antes de desembarcar no Brasil. Com um cabo ergonômico e resistente, a colher Biohz é uma alternativa sustentável para diminuir o uso de colheres de plástico no país, e entra no mercado com preço competitivo na disputa pelo lugar da colher de plástico.

A expectativa da Innovapack é produzir cerca de 35 milhões de colheres durante o primeiro ano de fabricação somente para o estado de São Paulo. A Colher de papel cartão Biohz já foi lançada na Argentina em 2021 e teve um alto nível de aceitação dos consumidores por lá. Na Alemanha, o projeto recebeu o prêmio “Red Dot Award” um dos maiores concursos de design no mundo que premia os melhores produtos a cada ano.