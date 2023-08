Motorista de um Gol invadiu a preferencial e deixou piloto de moto em estado grave no cruzamento da Rua Bom Sucesso com a Rua Das Margaridas Jóquei Club em Campo Grande. A moto Yamaha Lander 250 era uma viatura descaracterizada da PM. Ele foi socorrido pelo URSA com politraumatismo, fratura na perna direita e chegando a perder a consciência durante o atendimento a Santa Casa.