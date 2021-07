Batida entre ambulância e carreta nesta tarde de sexta-feira (9) na BR-163 deixou duas vítimas fatais. Um seria o motorista da ambulância e uma criança que era transportada na maca, que foi ejetada do veículo. De acordo com as informações preliminares após a colisão no trecho entre a saída de Campo Grande para São Paulo e o distrito de Anhanduí o motorista de uma carreta que estava vazia ficou preso nas ferragens e o veículo entrou em chamas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da CCR MSVia, concessionária responsável pela manutenção da pista, foram mobilizadas para resgate, assim como a polícia.