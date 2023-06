Colisão entre caminhões-cegonha provoca bloqueio de rodovia, após morte de motorista

Preparem os baldes de água e umidificadores, pois a previsão é de uma semana quente e sem chuvas, mantendo a umidade relativa do ar baixa em Mato Grosso do Sul.

Neste domingo (25), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou uma alerta, avisando que, entre hoje (25) e amanhã (26), a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. Tal porcentagem é considerada perigosa para a saúde.

Ainda neste sábado (24), o município de Água Clara, a 192 km de Campo Grande, foi a cidade com a menor umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul, atingindo a máxima de 26%.

Previsão do tempo

Conforme dados do Inmet, a previsão do tempo para a segunda-feira (26) é de temperatura mínima de 17ºC e máxima de 29ºC, enquanto a umidade do ar pode chegar a 30%.

Na terça-feira (27) e na quarta-feira (28), espera-se temperatura mínima de 16ºC e máxima de 30ºC, com umidade de até 30%.

Já na quinta-feira (29), as temperaturas sobem mais ainda e a umidade reduz, com temperatura de 17ºC e 32ºC e umidade que pode chegar a 20%.

Anteriormente

Em maio, a menor temperatura registrada foi 4,3ºC no dia 14/05/2023 em Iguatemi. A maior temperatura registrada foi 34,8ºC no dia 06/05/2023 em Três Lagoas.

A menor umidade relativa do ar registrada foi de 14% em Costa Rica no dia 13/05/2023, informou o Cemtec.

Monitoramento de secas

Nesta semana, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), divulgou o monitoramento mensal de secas, referente a maio deste ano.

O relatório mostra que em maio houve acumulados significativos de chuva que variaram entre 80-140 mm no Estado, porém concentrados em poucos dias.

Desse modo, as chuvas ficaram acima da média histórica do mês, o que representou 75-125% acima da climatologia.

Porém, em grande parte dos municípios, as chuvas ficaram abaixo da média histórica, com valores entre 0-75%.

“As chuvas ocorridas estiveram associadas ao avanço de frentes frias e cavados, disponibilidade de calor e umidade e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica”, informou.

No geral, comparado ao mês passado, houve uma intensificação das condições de seca no estado, principalmente nos últimos 3 meses.

O município com maior precipitação foi Bonito, onde observou-se 129 mm de acumulado de chuva mensal, o que representa 14% acima da média histórica.

Por outro lado, o município de Paranaíba teve 17,2 mm de acumulado de precipitação, representando 69% abaixo da média histórica.

Em Campo Grande registrou-se precipitação acumulada mensal de 117,2 mm, representando 21% acima da média histórica.