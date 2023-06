Colisão entre um Caminhão e um Gol acabou com um morto e dois feridos na noite de terça-feira (13) na MS-164 em Ponta Porã. Os Bombeiros resgataram a vítima presa nas ferragens do Gol. O trânsito ficou lento no local e a Polícia Militar Rodoviária foi acionada. A Polí98cia apura as causas do acidente.