NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – Ademir Batista Custódio (52) morreu nesta tarde de terça-feira (22) após se envolver num acidente entre motos. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas José Bonifácio e Maranhão. As duas motocicletas uma que era pilotada por Ademir e outra por um motociclista de 52 anos. No momento da colisão, o capacete de Ademir saiu e a vítima bateu o rosto na calçada. O impacto foi tão forte que ele veio a óbito no local. O Samu e os Bombeiros foram acionados e encaminhara a outra vítima ao hospital. O caso foi registrado na delegacia. A Perícia foi chamada para apurar as causas do acidente.