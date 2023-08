Colisão frontal entre carro e carreta mata duas pessoas e deixa duas feridas

Água Clara, Coxim, Nhumirim (Corumbá), Sonora, Paranaíba e Chapadão do Sul estão na lista

O sol está “de rachar” nas últimas semanas em Mato Grosso do Sul. Calor, tempo seco e temperaturas acima dos 30ºC se tornaram rotina em pleno inverno.

Seis municípios do Estado estiveram entre os 20 mais quentes e secos do Brasil nesta quinta-feira (10), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Cidades de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rôndonia, Maranhão, Piauí e Minas Gerais também constam na lista.

Das 20 cidades mais quentes , três são de Mato Grosso do Sul:

CIDADE TEMPERATURA POSIÇÃO NO RANKING DAS CIDADES MAIS QUENTES

Água Clara 38,5ºC 13ª

Coxim 38,2ºC 14ª

Nhumirim – Corumbá 37,9ºC 16ª



Das 20 cidades mais secas , 5 são de Mato Grosso do Sul:

CIDADE ÍNDICE POSIÇÃO NO RANKING DAS CIDADES MAIS SECAS

Sonora 14% 6º

Água Clara 14% 7º

Coxim 15% 10º

Paranaíba 15% 15º

Chapadão do Sul 16% 18º



De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, Campo Grande registrou a temperatura mais alta do ano nesta quinta-feira (11). Conforme noticiado pelo Correio do Estado, os termômetros bateram 35,2ºC , com sensação térmica de 39ºC e umidade de 18%.

Massa de ar quente e seca, que atua no Estado, causa calorão, sol quente, altas temperaturas, tempo seco, céu limpo, baixa umidade relativa do ar e ausência de chuvas.

Mato Grosso do Sul enfrenta altíssimas temperaturas há 26 dias seguidos em plena estação de inverno. Além disso, Campo Grande está sem chuva significativa há 56 dias.

O Inmet emitiu alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar, que deve atingir níveis críticos no Estado, com índices entre 20% e 30%.

INVERNO

O inverno começou em 21 de junho e terminará em 23 de setembro de 2023 em Mato Grosso do Sul.

A estação é caracterizada por clima gelado, temperaturas em queda, tempo seco, baixa umidade relativa do ar, pouca chuva e ocorrência de geadas/nevoeiros.

Porém, temperaturas em queda e ocorrência de geadas não é o que tem ocorrido no Estado ultimamente.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o meteorologista Natálio Abrahão explicou o porquê está tão calor em pleno inverno em Mato Grosso do Sul, época do ano em que as temperaturas deveriam estar mais amenas.

De acordo com Abrahão, o inverno no Centro-Oeste não é tão rigoroso quanto outras regiões do Brasil e é uma característica da região ter dias quentes nesta estação.

“Dias quentes no Centro-Oeste é uma característica do inverno e não uma estação inteira com temperaturas baixas”, explicou o meteorologista.

Segundo Abrahão, o fenômeno El Niño também é o responsável pelos dias mais quente durante o inverno.

El Niño é o aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico. É um fenômeno global que influencia em todos os continentes do mundo.

Prognóstico divulgado por Abrahão aponta que, em razão do El Niño, as temperaturas ficarão mais altas que o normal, durante a estação de inverno, em Mato Grosso do Sul. Isto significa que haverá mais dias de calor do que de frio no Estado.

“Previsão é [do El Niño] ser um dos mais intensos das últimas décadas. Deve ser forte, provocar mudanças em todas as regiões do mundo e provavelmente gerar aquecimento anormal em alguns países gerando mais calor. Com isso, segundo os especialistas, há 56% de chances de ser considerado forte e 25% de atingir proporções gigantescas. Este ano, em função da transição para El Nino, não deve ter muitos dias frios”, explicou o meteorologista Natálio Abrahão.

PREVISÃO

De acordo com o Inmet, a previsão do tempo para os próximos 10 dias continua a mesma: sol, calor, tempo seco, céu limpo e baixa umidade relativa do ar. Não há previsão de chuva.

O Inmet emitiu alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar, que deve atingir níveis críticos no Estado, com índices entre 20% e 30%. Há riscos de incêndios florestais.

Temperaturas permanecerão acima dos 30ºC de dia e acima dos 20ºC à noite em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

“Massa de ar quente atua como bloqueio atmosférico impede o avanço de frente e empurra o ar quente para baixo”, explicou o meteorologista Natálio Abrahão.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações: