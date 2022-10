Neste sábado (22), a Prefeitura de Campo Grande realiza o “Dia D” de vacinação contra a poliomielite e atualização da caderneta vacinal. Doze unidades estarão abertas, de 07h às 17h, para atendimento à população. Todas as vacinas do calendário de rotina estarão disponíveis, assim como as vacinas de Influenza e Covid-19.

A mobilização ocorre em alusão ao Dia Mundial de Combate à Poliomielite, lembrado em 24 de outubro. A data foi estabelecida pelo Rotary Internacional para celebrar o nascimento de Jonas Salk, líder da primeira equipe que desenvolveu uma vacina contra a poliomielite.

Conforme o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, além de proporcionar o acesso com a abertura de um número maior de unidades nas sete regiões, o objetivo do Dia D é chamar a atenção da sociedade para a importância da vacinação, sobretudo da poliomielite em razão do risco de reintrodução da doença diante do baixo índice de cobertura vacinal.

“É preciso que os pais e responsáveis tenham consciência da necessidade de manter o calendário vacinal das crianças em dia. A poliomielite, por exemplo, é uma doença muito séria que causam sequelas irreversíveis. Portanto nós reformamos o chamamento para que aproveitem esse Dia D para assegurar o direito da criança a vacina. Isso é muito importante”, destaca.

Atualmente, a cobertura vacinal entre crianças de 1 a 4 anos é de pouco mais de 30% em Campo Grande. Do público estimado em 57,4 mil crianças, apenas 17.432 mil foram vacinadas. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é que 95%.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) tem intensificado o chamamento, e realizado ações itienrantes nas escolas municipais infantis, as EMEIS, e em espaços de grande circulação de pessoas, como shoppings, por exemplo, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinação.

Vacina

A vacina contra poliomielite protege crianças da doença que ficou popularmente conhecida como Paralisia Infantil, e há mais de trinta anos não há novos casos registrados no Brasil. Contudo, a decisão de uma nova campanha partiu do princípio de que o vírus ainda estar circulante em alguns países e haver casos novos em locais onde não se tinha mais registro da doença, como é o caso dos Estados Unidos, que confirmou o diagnóstico em um adulto não vacinado em julho. Em Campo Grande, no ano de 2022, foram notificados quatro casos suspeitos de paralisia flácida aguda. Sendo dois casos residentes em

Campo Grande e os demais dos municípios de Ponta Porã e Três Lagoas. Todos os casos foram analisados e descartados. Proteção A única forma de evitar a paralisia infantil é a vacinação de todas as crianças até os 4 anos de idade. No Brasil são utilizadas duas vacinas: inativada poliomielite (VIP) e oral de poliomielite (VOP). Consiste na administração de três doses de VIP, aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo preconizado de 60 dias entre as doses, sendo o intervalo mínimo de 30 dias. Devem ainda ser administradas duas doses de reforço com VOP, a primeira aos 15 meses e a segunda aos 4 anos de idade e em todas as campanhas de vacinação realizadas antes da criança completar 5 anos.

Onde se vacinar ?

Prosa

USF Noroeste

Anhanduizinho

USF Los Angeles

UBS Dona Neta



Lagoa

UBS Caiçara

C.F Portal Caiobá

Centro

UBS 26 de Agosto



Imbirussú

UBS Silvia Regina

UBS Lar do Trabalhador

Bandeira

USF Moreninha

UBS Universitário

Segredo

USF São Francisco

USF Vila Nasser