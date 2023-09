Com 15 mil nas ruas, Desfile de 7 de Setembro reforça parcerias do Estado e democracia brasileira

Uma fresta que fosse em meio a multidão aglomerada na calçada já era espaço o suficiente para conferir o tradicional Desfile de 7 de Setembro. Quem chega mais cedo garante o melhor lugar e pode até se aproveitar de uma cadeira de praia montada em plena rua 13 de Maio. Para quem chega depois, restam grades e muretas para conseguir a melhor visão.

O 201º ano da Independência foi comemorado mais uma vez com grande público em Campo Grande: 15 mil pessoas foram ao Centro da cidade acompanhar mais de 20 organizações civis e militares que participaram do desfile. Crianças, idosos, mulheres, homens, sem distinção aplaudiam com muito entusiasmo cada formação que passava pela avenida – à pé, motorizado ou à cavalo.

Como já é de praxe, celulares a postos para fotos e vídeos não faltaram e nem o sol quente fez com o público arredar o pé dali. O sentimento dos ali presentes se materializava no coração do desfile, o cruzamento com a avenida Afonso Pena: lá é que ficou o Fogo Simbólico da Pátria, aceso na pira enquanto o desfile aconteceu em solo e também no ar com um helicóptero e três aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira) que se apresentaram.

“Realizamos o evento nessa parceria entre Comando Militar do Oeste e Governo do Estado. Reunimos aqui todos os parceiros para celebrar essa data da nação brasileira com um desfile bonito, tranquilo e calmo, como deve ser”, comenta o governador Eduardo Riedel.

O governador acompanhou o desfile junto ao general do Exército, Luiz Fernando Estorilho Baganha. No início, os dois fizeram a tradicional revista às tropas, em carro aberto. “Esse evento representa o Brasil unido, celebrando”, frisa o Baganha. O general completa ainda que o desfile é para toda a sociedade “mesmo ideal e objetivo democrático de sempre”.

Tal sentimento de brasilidade se faz presenta há muitos anos em Miguel Sulivan, de 27 anos. Desde a adolescência ele tem o costume de ir ao 7 de Setembro, quando participava junto à escola. “Hoje sempre que tem desfile eu venho. Fiquei fora de Campo Grande uns anos, mas voltei faz dez e sempre venho. Acho muito bonito ver a organização, o pessoal se sentindo representado ali por desfilar. É bom ter gente de todos os locais aqui”.

Ao lado de Sulivan, Vespertino Souza de 68 anos usava um chapéu e seu entusiasmo para chamar a atenção. Admite ignorar eventos públicos, mas não perder a exceção à regra: o Desfile de 7 de Setembro. “Desde a infância a gente aprendia a importância de admirar a nossa pátria, então estar aqui no desfile é algo que pra mim não pode faltar”, declara.

Quanto ao que mais gosta no desfile, ele não titubeia e afirma aos sorrisos: “gosto de ver os tanques de guerra [oficialmente chamados de veículos blindados] e os carros da polícia”, diz, apontando para uma viatura da PM que passava com a sirene em alto e bom som. “Ver as crianças das escolas também é legal, pois desfilar reforça esse sentimento nelas”.

O Desfile

Mais de 4 mil pessoas desfilaram por cerca de duas horas pela rua 13 de Maio nesta manhã de quinta-feira (7). Além do Exército, Força Aérea e PM, também desfilaram Corpo de Bombeiros, polícias Civil, Penal e Científica, e a Defesa Civil. No céu, sobrevoaram a área do desfile uma aeronave A-29 Super Tucano, uma C105 Amazonas e outra SC 105 Amazonas, além de um helicóptero H-60 Black Hawk – ambos da Força Aérea Brasileira.

Já entre as entidades civis não ligadas às forças de segurança pública, se apresentaram a Associação Cidade dos Meninos de Campo Grande, acompanhado de sua banda, abrindo o desfile. Logo após, desfilaram integrantes do Projeto Florestinha da Polícia Militar.

O evento seguiu com o Clube dos Desbravadores e banda e os estudantes da Escola Estadual 26 de agosto, da Escola Municipal Antônio José Paniago, da Escola Estadual São Francisco, da Escola Estadual Teotônio Vilela, da Escola Estadual Cívico-Militar Marçal de Souza Tupã Y, da Escola Estadual Professora Neyder Suelly Costa Vieira, da Escola Estadual Cívico-Militar Professor Alberto Elpídio Ferreira Dias, e do Colégio Militar de Campo Grande.

Ao todo, 1 mil estudantes da rede pública estadual e municipal de ensino em Campo Grande participaram do desfile cívico desta manhã na capital sul-mato-grossense.

Nyelder Rodrigues, Comunicação Governo de MS

Foto de capa e Galeria 2: Bruno Rezende

Galerias 1 e 3: Álvaro Rezende

ATENÇÃO: pack imprensa com vídeos do evento