Com 5% do efetivo policial, PRF responde por 90% da cocaína apreendida em MS

Entre os dias 19 e 26 de junho acontece a tradicional Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas. E, por conta das grandes apreensões de entorpecentes, Mato Grosso do Sul está sempre no centro dos debates nacionais. Neste ano, um dos temas centrais deve ser o significativo aumento das apreensões de cocaína em rodovias, que já somam 10,3 toneladas, conforme dados da Sejusp. Deste total, a Polícia Rodoviária Federal responde por praticamente 90%, embora tenha apenas cerca de 5% do efetivo policial disponível no Estado.

Com cerca de 500 agentes distribuídos em nove delegacias e 23 unidades operacionais ao longo dos 4.074 quilômetros de rodovias federais, a instituição apreendeu 9.044 quilos de cocaína nos primeiros cinco meses do ano, conforme dados disponíveis no site da instituição.

As outras corporações, como Polícia Militar (6 mil), Polícia Civil (2 mil), Polícia Militar Rodoviária Estadual, Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e Polícia Federal somam, juntas, quase nove mil integrantes.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) reconhece que não existe um controle exato sobre as apreensões feitas no Estado. Se a PRF faz a interceptação e a droga é entregue a uma delegacia da Polícia Federal, por exemplo, a Sejusp não computa. Porém, quando é entregue em delegacias da Polícia Civil, ela é contabilizada pela secretaria.

A Polícia Rodoviária Federal também não informa com exatidão onde foram entregues os 30 carregamentos de cocaína interceptados neste ano, mas deixa claro que normalmente a droga é levada para a delegacia do município onde é feita a apreensão.

E não é somente neste ano que a PRF responde por boa parte das retensões de cocaína no Estado. Em 2022, ano em que as interceptações começaram a disparar, a Sejusp contabilizou 16,7 toneladas. No mesmo ano, a PRF respondeu por quase 65% deste total, com 10,7 toneladas. No ano anterior, das 8,2 toneladas informadas pela Sejusp, 5,2 foram da PRF.

Dentre as apreensões consideradas grandes noticiadas neste ano, somente duas não foram feitas pela PRF. No dia 13 de abril, policiais militares de Campo Grande descobriram 839 quilos do entorpecente num galpão na região da saída para São Paulo. No dia 25 do mesmo mês, outro grupo de PMs apreendeu 153 quilos em meio a uma perseguição que resultou na morte de dois supostos traficantes que teriam revidado à abordagem dos policiais.

O fato de fiscalizar as principais rodovias do Estado que levam às fronteiras com a Bolívia e o Paraguai é uma das principais explicações para que a PRF responda por 90% das interceptações de cocaína em 2023. Porém, uma série de estradas estaduais também ligam Mato Grosso do Sul ao Paraguai.

Embora normalmente informe que as interceptações ocorreram por conta do “nervosismo dos caminhoneiros”, a assessoria da instituição revela que geralmente estas descobertas ocorrem em decorrência do trabalho de “inteligência e do uso de tecnologia.

“O policiamento adotado na PRF é constantemente aprimorado por meio da gestão estratégica na atuação policial, baseada em análises estatísticas com o objetivo de otimizar o uso de recursos e atingir maior eficácia em suas ações. A base para essas ações é o policiamento ostensivo diuturno e fiscalização realizada por equipes em atividades preventivas e repressivas com vistas ao cumprimento da missão institucional”,

SEMANA NACIONAL

Conforme a assessoria da Sejusp, a abertura da XXV Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas e a Semana Estadual e Municipal de Prevenção às Drogas acontece nesta segunda-feira (19), às 8 horas, na sede do CEAD, na Avenida Eduardo Elias Zarhan, 743 – Jardim Paulista

Instituída anualmente no período de 19 a 26 de junho, em todo o território brasileiro, esta Semana tem como princípio promover a mobilização da sociedade para a valorização à vida e reafirmar a responsabilidade compartilhada entre governo e a sociedade civil na prevenção às drogas, conforme nota distribuída pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública

A semana foi escolhida por fazer alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado em 26 de junho.

