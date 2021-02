Era por volta da uma hora da madrugada, quando a vitima, o paraguaio Leonardo Britez Villagra, estava com amigos, tomando cereveja no assentamento rural na Colônia Vista Alegre, a 12 quilômetros de Pedro Juan Caballero, divisa com Ponta Porã-MS, foi quando dois homens, em uma motocicleta se aproximaram e o garupa, desceu e fez os disparos. A vitima foi morta com pelo menos quatro tiros de pistola 9 milímetros.

Leonardo não teve tempo nem de levantar da poltrona onde estava sentado. A Polícia Nacional ainda não tem pistas dos criminosos.

O promotor de Justiça Pablo Ramón Zorrilla esteve no local com sua equipe, mas a única evidência que encontrou foram as quatro cápsulas de calibre 9 milímetros. Segundo a polícia paraguaia, Leonardo era acusado de praticar homicídio na fronteira em 1998. O caso está sendo investigado.