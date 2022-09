O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio das Secretarias de Administração e Desburocratização (SAD) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) publicou na edição desta sexta-feira (23) do Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de abertura do concurso público para provimento de cargos na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

Das 780 vagas, 520 são para a PM, distribuídas entre 500 para soldado e 20 para Oficial. Quanto às vagas disponibilizadas para o Corpo de Bombeiros, correspondem a 260, com 250 vagas para soldado e 10 para Oficial.

Para ingresso na PM e BM nas vagas destinadas a soldados, a exigência é de Nível Superior, sem distinção de vagas entre candidatos do sexo feminino e masculino. Já em relação às vagas para Oficiais, é exigido Bacharelado em Direito, para ambas corporações, e também não há distinção de vagas entre homens e mulheres.

O período de inscrições é de 23 de setembro a 03 de novembro pelo site www.idecan.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 188,80. De acordo com o cronograma do concurso as provas estão distribuídas entre os dias 04/12 (Soldado PM) – período matutino, 11/12 (Soldado BM) – no período matutino, 04/12 (Oficial PM) – período vespertino e 11/12 (Oficial BM) – período vespertino.

“O lançamento dos novos concursos amplia e estrutura os quadros das forças de segurança, reforça a área e otimiza os serviços públicos e o atendimento à população do Estado”, elencou a titular da SAD, Ana Nardes, que assinou na tarde de ontem os editais de abertura do concurso, junto com o secretário Antônio Carlos Videira (Sejusp) e os comandantes-gerais Hugo Djan Leite (CBMMS) e Marcos Paulo Gimenez (PMMS).

Além das autoridades que assinaram os editais, o ato também foi acompanhado pela secretária-adjunta da SAD, Ana Paula Martins Assunção, pela Coordenadora de Seleção e Ingresso de Pessoal, Tenente-coronel BM Carla Rouledo Moretti Leite e pelos componentes das Comissões Organizadoras PM e BM, responsáveis pela confecção dos Editais de abertura.