A secretaria de estado de saúde colocou à disposição da população, mais oito novos leitos de UTI no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) para a pacientes com coronavírus. Com isso, a capacidade da unidade sobe para 118 leitos de UTIs.

Para garantir o atendimento, a direção do HRMS publicou o edital para a contratação de 60 novos médicos, solicitou ao Governo do Estado, a contratação de mais 60 técnicos de enfermagem e ampliação do pagamento de hora extras de farmacêuticos e nutricionistas para 96h, como forma de atender a demanda durante o período de pandemia.

De acordo com os últimos boletins epidemiológicos, os percentuais de ocupação de leitos aumentaram assustadoramente num período curto de tempo. Na macrorregião de Campo Grande, onde o índice ficava em torno de 80%, subiu para 96% de leitos ocupados, na macrorregião de Dourados 86% de ocupação, macrorregião de Três Lagoas 56% e de Corumbá 94% de ocupação.