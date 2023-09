Com 800 CNH´s devolvidas por mês, Detran-MS orienta condutor que não recebeu o documento em casa

Ao renovar ou retirar a primeira habilitação, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) oferece o serviço de entrega do documento na residência do condutor que reside em zona urbana. Esse benefício se estende para todo Estado através dos Correios.

Mesmo com esse serviço, algumas vezes a entrega não é realizada, por não ter alguém para receber o documento ou por endereço desatualizado. Depois de três tentativas dos Correios, o documento fica em uma agência dos Correios, próxima a residência do condutor, por aproximadamente 20 dias no interior e 7 dias na Capital. Passado esse período, o documento retorna ao Detran e fica disponível para que o condutor retire no órgão.

Em Campo Grande, a CNH fica disponível para retirara na Sede do Detran, saída para Rochedo, no Bloco 02. Para informações e consultas de CNH´s da Capital, o condutor pode entrar em contato com o Detran-MS através do telefone (67)3368-0500. Em Dourados, na Agência que fica na Cel. Ponciano, n. 600. Nos demais municípios do estado, a CNH retorna para a agência do Detran da Cidade.

Segundo a gerente regional, Juliana Ferrez Ramiro de Castro, o Detran na Capital recebe em média 800 CNHs devolvidas pelos Correios, todos os meses. Com isso, ela reforça a importância de manter os dados atualizados, como o endereço. “ A atualização de dados, como informações residenciais é muito importante e pode ser feita de forma bem simples”, afirma Juliana.

Vale ressaltar que apenas o titular pode fazer a retirada da CNH, tendo em mãos documentos pessoais. O documento só será entregue a terceiros por meio de procuração com reconhecimento em cartório por verdadeiro ou autenticidade.

A atualização de endereço que antes era feita apenas de forma presencial, pode ser feita a qualquer hora e lugar pelo portal Meu Detran ou App Detran MS, basta realizar o cadastro, procurar por habilitação e “alteração de endereço de condutor”. Se houver algum veículo em seu nome, deve acessar também o ícone veículo, atualização de endereço.