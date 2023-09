Com 811 vagas em 38 cursos, vestibular da UEMS continua com inscrições abertas

As inscrições para o Vestibular da Uems 2024 continuam abertas. Ela começaram no dia 11 de setembro e seguem até 9 de novembro. Os interessados devem acessar o endereço eletrônico https://concurso.fapec.org, onde estarão disponibilizados o formulário de inscrição, o boleto bancário e todos os editais.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 100,00 e pode ser paga até 10 de novembro de 2023, observando sempre o horário de funcionamento do sistema bancário.

Isenção de inscrição

Os candidatos amparados pela Lei Estadual nº 2.136, de 14 de agosto de 2000, que dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição para vestibular a alunos de escolas públicas.

O período de solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição será de 11 de setembro a 06 de outubro de 2023.

No ato da inscrição, obedecendo o prazo, o candidato deverá assinalar a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição para “SIM” e anexar (em formato PDF, com até 10 MB) a documentação comprobatória do direito à isenção da taxa de inscrição (declaração de conclusão ou de matrícula no Ensino Médio em escola pública). As solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição serão analisadas e julgadas pela Fapec.

Confira o edital, clique aqui.

Cursos

Para o Processo Seletivo Vestibular 2024 (PSV) estão sendo ofertados 38 cursos, entre as novidades estão a graduação em Direito (Bacharelado) no município de Bataguassu; a graduação em Direito (Bacharelado) na Unidade Moreninhas em Campo Grande; e na Unidade da UEMS em Naviraí o curso de Engenharia de Alimentos (Bacharelado) que antes era integral agora terá aulas no período noturno, e a graduação em Química Tecnológica e Agroquímica (Bacharelado) também oferecido no período noturno.

Confira abaixo a tabela com todos os cursos:

Prova Objetiva e Redação

A Prova Objetiva e a Prova de Redação do PSV-UEMS 2024 será realizada em 26 de novembro de 2023 (domingo), das 14h às 19h, nos municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo município de realização da prova. A escolha do município não precisa ser a mesma da oferta do curso, ou seja, se o candidato optar por fazer a prova em Dourados pode concorrer a um curso ofertado na UEMS/Aquidauana.

A convocação e os locais de realização das provas serão divulgados por meio de Edital publicado no site da UEMS e FAPEC.

Reserva de vagas

Para o PSV-UEMS 2024, a ocupação das vagas oferecidas para cada curso será por meio dos sistemas de ingresso: Acesso Universal (Ampla Concorrência); e Reserva de Vagas, sendo:

a) 20% para candidatos/as ao regime de cotas para Negros/as (pretos/as e pardos/as) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola (s) pública(s);

b) 10% para candidatos/as ao regime de cotas para Indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola(s) pública(s);

c) 10% para candidatos/as ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul;

d) 5% para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

O candidato deverá, obrigatoriamente, optar pela vaga à qual deseja concorrer e certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer às vagas reservadas. Confira todas as leis no edital, item 1.9.1.

O candidato que optar pelo sistema de cotas concorrerá apenas com os/as candidatos/as inscritos/as para o sistema de cotas indicado, por exemplo, para candidatos/as ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul, a concorrência neste sistema de ingresso será exclusivamente entre seus optantes.

O candidato/a optante pelo regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul deverá comprovar no mínimo 10 anos de residência no estado. Caso não possa comprovar residência no estado por no mínimo 10 anos, deverá inscrever-se para as Vagas do Acesso Universal (Ampla Concorrência).

O Processo Seletivo Vestibular UEMS 2024 será executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC, sob a supervisão da Pró-Reitoria de Ensino (PROE), reservando-se à Comissão Permanente de Processo Seletivo (COPESE).

Mais informações em www.uems.br/proreitoria/proe/dind/vestibular e também na página da FAPEC:

Estude na UEMS

Para o ano letivo de 2024, a UEMS ofertará suas vagas por meio do Processo Seletivo Vestibular 2024 (PSV), Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e Processo Seletivo Permanente (PSP) que é realizado pela própria Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. As graduações que NÃO entraram em oferta no Vestibular UEMS 2024 estarão disponíveis nas demais seleções que em breve terão suas informações divulgadas.

A UEMS é uma Universidade pública, gratuita (sem cobrança de mensalidade) e de qualidade. Em 2023, a Universidade completa 30 anos e está presente em 29 municípios, sendo 15 unidades físicas, 13 polos de EaD pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) e ainda em municípios com cursos de oferta única. Hoje são mais de 70 cursos de graduação, além de mais de 30 cursos de pós-graduação entre doutorados, mestrados e especializações lato sensu.

Para os acadêmicos regularmente matriculados a UEMS disponibiliza uma série de benefícios entre auxílios financeiros (alimentação, emergencial e permanência) e bolsas de estudos nas áreas do ensino, pesquisa e extensão. Conheça mais sobre nossos auxílios e bolsas em www.uems.br/pagina/bolsas-e-auxilios.

