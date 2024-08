Com 845 peças arrecadadas, equipe conquista título de Gabinete Solidário

Na manhã desta terça-feira (13), o reconhecimento da solidariedade tomou conta do gabinete do deputado Roberto Hashioka (União). A equipe recebeu da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, o troféu Gabinete Solidário, por ser o local que mais arrecadou itens de doações de inverno para a Campanha “Seu Abraço Aquece: doe calor e faça o bem”, da qual a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) foi parceira do Governo do Estado.

Servidores estaduais e instituições parceiras bateram o recorde dos anos anteriores, arrecadando ao total 189 mil peças. O dado é do Poder Executivo, que destinou as doações a mais de 300 instituições, aquecendo a quem mais precisa – leia mais aqui. Na ALEMS foram 1.442 peças arrecadas, sendo 845 somente do gabinete de Hashioka, o que representou 58,5% do total.

Mônica Riedel relembrou que Mato Grosso do Sul é o estado com o menor índice de pobreza do Brasil, mas que ainda

tem pessoas em situação de vulnerabilidade e que, apesar de predominantemente quente, há dias de muito frio. “Fiquei muito feliz de vocês terem ganhado, porque entenderam o espírito da Campanha. Se mobilizaram e nosso objetivo de atender aos que estão em situação de mais vulnerabilidade foi atendido. Esse ano fez muito frio, que inclusive voltou agora e as pessoas estão aquecidas com tudo que foi arrecado. Vou pedir para vocês multiplicarem essa ação para o ano que vem. É uma competição saudável e que a gente continue cada vez mais aprimorando a Campanha”, destacou.

Em nome de toda a equipe, o deputado Roberto Hashioka agradeceu a presença e o troféu e contou que o somatório da solidariedade contou com ajuda de todos os colaboradores, tanto dos que atuam na Capital, quanto no interior. “Minha fala é para agradecer àqueles que entenderam a campanha e se superaram. Vamos sim atender ao pedido, para ano que vem arrecadar ainda mais. Não tenho dúvida. E, logicamente, vamos falar com os demais gabinetes para ter um volume ainda maior, para que a gente possa atender aqueles que necessitam de uma ação que parece tão pequena, mas que é tão significativa, porque os que são fragilizados socialmente vivem dificuldades inimagináveis. Então a gente tem que ter essa esperança e expectativa de fazer um pouquinho, mas que é muito a eles. Me sinto lisonjeado por ser do gabinete que ganhou”, agradeceu Hashioka.

Mônica Riedel aproveitou para convidar para a outra ação do Governo, em prol da saúde, que é o lançamento da Corrida dos Poderes, que também tem o apoio do Legislativo e do Judiciário. “Fica nosso incentivo para começar atividade física desde já, para correr ou caminhar no evento, que será dia 28 de outubro em comemoração ao Dia do Servidor, vamos fazer uma festa bem bonita”, disse. O lançamento da Corrida dos Poderes está marcado para o dia 28 de agosto, com palestra de Márcio Atala. Saiba mais aqui.