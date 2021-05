Com 98% de pavimentação asfáltica, a MS-379, que liga Laguna Carapã aos municípios vizinhos, já transformou a realidade dos produtores, contribuindo para o desenvolvimento local. A estimativa é de que o percurso já asfaltado tenha diminuído em 40% os custos de transporte.

Ao todo estão sendo pavimentados 42,5 quilômetros, da MS-379 em Laguna ao Posto Taji, no entroncamento com a MS-386 (Ponta Porã-Amambai). O valor do investimento é de R$ 77,3 milhões.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel acredita no desenvolvimento do município a partir da obra concretizada. “A pavimentação da MS-379 é uma obra histórica que vai mudar os destinos dos municípios da região. Com isso, Laguna Carapã, que é um município estratégico, de forte potencial econômico, passa a ser integração com outros municípios pela interligação à BR-163 pela MS-386.

Com essa obra, Laguna Carapã se fortalece e, com isso, todo o Estado sai ganhando, demonstrando que uma obra é mais do que estradas, é a força motriz do desenvolvimento”, ressalta.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Sérgio Murilo Mota, ressalta o olhar atento de Reinaldo Azambuja para com o município de Laguna Carapã. “O governador não mediu esforços para realizar uma obra aguardada há tantos anos pela comunidade. Além do setor econômico, essa obra valoriza o mais importante, que é a vida de cada cidadão.

Num momento de crise sanitária como a que estamos passando essa rota de integração garante a chegada do agente de saúde e o socorro mais rápidos aos distritos, além de gerar emprego e renda para aqueles que foram prejudicados pela pandemia. O governador cumpre mais um compromisso importante com cada cidadão de Mato Grosso do Sul”, ressalta.