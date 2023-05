Com a aprovação do projeto de Jamilson, Medalha do Mérito da Juventude receberá o nome do comunicador “Anderson Barão”

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Resolução 08/2023 que dará o nome de “Anderson Barão” para a Medalha do Mérito da Juventude.

A proposta é de autoria do deputado Jamilson Name (PSDB). Anderson da Silva Ribeiro, mais conhecido como Anderson Barão, era ator, comediante e locutor.

Faleceu em 19 de agosto de 2022, em Campo Grande, vítima de câncer no intestino.

O projeto de autoria do deputado Jamilson Name, com coautoria de João Mattogrosso (PSDB), é uma justa homenagem ao comunicador, que começou sua carreira no rádio em 2012, e no ano de 2015 foi contratado como locutor pela Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul, onde também atuou como gerente e apresentador da Educativa FM 104.7.

Foi presidente da União Estadual dos Estudantes de Mato Grosso do Sul (UEE-MS), presidente do CALUFE, atualmente nominado CARF – Centro Acadêmico de Direito da UNIDERP “Roberto Fauri”, e presidente da JPSDB, no período de 2013 a 2015. A gentileza e o bom-humor eram suas características marcantes.

“Temos que reconhecer o legado desse profissional brilhante, que deixou sua marca em diversos segmentos. Na vida partidária foi um militante aguerrido e apaixonado. Com toda certeza sua história serve de inspiração para os jovens sul-mato-grossenses”, destacou Jamilson.

A Medalha do Mérito da Juventude foi criada pela Resolução 71/2015, e é concedida na quarta semana de setembro de cada ano, em comemoração à Semana Estadual da Juventude.