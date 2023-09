Com a expectativa de atrair 30 mil pessoas, Festival Internacional da Carne é realizado neste final de semana na Capital

Com mais de 30 chefs de renome e 47 estações de assados, acontece de 15 a 17 de setembro, o 1º Festival Internacional da Carne. O evento será realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho e espera atrair 30 mil pessoas entre munícipes e turistas que vão movimentar a economia da Capital.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo (Sectur) e de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

Conhecido anteriormente por Festival da Carne de Mato Grosso do Sul, o evento expandiu suas fronteiras e contará pela primeira vez, com assadores e chefs internacionais em sua programação. Nesta edição, o Festival conquista a parceria da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), entidade ruralista mais longeva do Estado e que promove a Expogrande.

“O caráter do evento mudou, foi expandido, tanto é que o tema escolhido para esse ano foi ‘Do pasto ao prato’. A gastronomia segue como protagonista, mas abre espaço para a conversa de negócios, para falar sobre cadeia produtiva, economia e muito mais. Esperamos atrair turistas da nossa fronteira, de todo o Mato Grosso do Sul e consolidar nosso Estado como o produtor da carne com mais qualidade do país”, pontua Márcia Marinho, produtora e idealizadora do evento.

Para Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, é uma grande alegria somar esforços para tornar ainda maior, e melhor, o Festival. “Institucionalmente a Acrissul traz em sua bagagem uma vasta experiência em eventos de grande porte. Com o Festival Internacional das Carnes, queremos mostrar como a nossa carne é produzida, quais são as diferenças das marcas que estão colocadas no mercado e muito mais. Teremos também shows musicais, para as pessoas poderem confraternizar, além de palestras técnicas voltadas para os profissionais presentes”, adianta Guilherme.

Gastronomia em foco

Na praça de alimentação do evento as porções servidas para o público serão de 150 gramas (carne + acompanhamento), sendo vendidas a preço único de R$18. A intenção é incentivar o consumo das mais variadas criações gastronômicas elevando a carne ao protagonismo máximo e possibilitando que o visitante experimente o maior número de opções.

Chefs e assadores nacionais como Paula Labaki, Lígia Karawasa, Rafael Gomes, Mario Portella, Talita Machado, Edvaldo Caribe, Luis Vilela, Paulo Machado, Rodrigo BBQ Bueno e Panhoca estão confirmados no Festival.

Além da gastronomia, o Festival contará com a Copa Assadores Ancestrais a nível regional, nacional e internacional, com premiação de R$3 mil, feira de artesanato e atrações musicais. Quem abre o evento na sexta-feira (15), a partir das 18h é João Carreiro e o grupo Canto da Terra. No sábado, a música fica por conta da MPB de Chicão Castro e do sertanejo de Marco Aurélio. No domingo, o encerramento acontece com as duplas Tostão e Guarani e João Haroldo e Betinho.

Serviço

Evento: 1º Festival Internacional da Carne

Data: 15 a 17 de setembro

Horário: Sexta (15), a partir das 18h e sábado (16) e domingo (17), a partir das 11h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho (Rua Américo Carlos da Costa, 320, Jardim América)

Entrada gratuita