Com a hora do estacionamento a R$ 4,40, nova licitação do parquímetro será lançada em maio

A Agereg (Agência Municipal de Regulação) planeja lançar em maio a nova licitação do parquímetro na região central de Campo Grande, suspenso desde 22 de março do ano passado. O valor da hora de estacionamento no sistema rotativo deverá ser de R$ 4,40, aumento de 60% em relação ao valor cobrado anteriormente, de R$ 2,75.

O valor foi definido com base no IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), calculado pelo IBGE. “Este valor levou em conta a recomposição das perdas inflacionárias, bem como a evolução de fatores tecnológicos e técnicas para operação e fiscalização do serviço de estacionamento rotativo previstos no edital de licitação e que precisam ser cobertas pela tarifa”, explicou o presidente da agência, Odilon de Oliveira Junior.

Até o ano passado, o parquímetro era gerenciado pela Metropark, empresa que teve o contrato prorrogado por 10 anos na gestão de Nelsinho Trad (PSD). Ela não devolveu o valor remanescente dos usuários. Cerca de R$ 3 milhões permanecem nas mãos da ex-concessionária.

O parquímetro controlava 2.458 vagas. O novo edital deverá acabar com uma polêmica, como a ampliação do sistema rotativo para o entorno do Fórum de Campo Grande e a cobrança aos sábados.

O valor ainda precisa do aval da prefeita Adriane Lopes (Patriota), que deverá definir até sexta-feira.