O gingado do samba e toda a sensualidade do tango juntos e misturado. Assim é o espetáculo SambaTango, que a Luminis Cia de Dança apresenta nesta sexta-feira (26), na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, às 18h30. A entrada é gratuita.

A apresentação integra a programação do Festival Campão Cultural, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, e com apoio da Prefeitura de Campo Grande – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

O espetáculo promete uma verdadeira viagem cultural sem sair de Campo Grande. Os destinos? Rio de Janeiro e Buenos Aires (Argentina). “Com muita técnica, vamos transmitir ao público um pouco do Rio, com o samba, e Buenos Aires, com o tango. Tudo remete a essas duas cidades: figurino, cenário, trilha”, adianta Juliano Candia Pedrozo, autor e diretor de SambaTango e também diretor da Luminis Cia de Dança.

E essa viagem ao berço dos dois ritmos tão tradicionais é em grande estilo. O cenário de SambaTango é totalmente interativo, com portas e janelas que abrem e fecham dependendo da coreografia, além de um palco de dois andares com escada.

As músicas também foram selecionadas para relembrar os clássicos tanto do samba quanto do tango. Astor Piazzolla e Cartola estão entre os compositores lembrados no espetáculo.

Para o público, ainda tem mais surpresas. Durante o espetáculo, os bailarinos descem do palco e convidam algumas pessoas do público para dançarem com eles. “É uma forma das pessoas sentirem o que os bailarinos sentem e ver como funciona”, garante Juliano Pedrozo.

Serviço

SambaTango

Quando? Sexta-feira (26), às 18h30

Onde? Concha Acústica Helena Meireles – Parque das Nações Indígenas (R. Antônio Maria Coelho, 5655)

Entrada gratuita