Com a prefeita Adriane Lopes, PP comandará 52,48% do eleitorado de Mato Grosso do Sul

Com o aval do ex-governador, o presidente Ulisses Rocha continuará à frente da executiva municipal do partido

O que caminhava para um racha dentro do diretório municipal do MDB de Campo Grande, com a possibilidade de três chapas disputarem a presidência do partido, acabou em paz depois que o presidente honorário da legenda em Mato Grosso do Sul, o ex-governador André Puccinelli, interveio na contenda.

Até a noite de terça-feira, a convenção do MDB da Capital, marcada para amanhã, caminhava para ter uma disputa ferrenha entre o atual presidente municipal, dr. Ulisses Rocha, o vereador dr. Jamal Salem e o chefe de gabinete do vereador dr. Loester, Djalma Santana.

Inclusive, conforme apurou o Correio do Estado, os ânimos entre os três postulantes ao cargo de presidente do diretório campo-grandense do MDB estavam acirrados e o resultado da eleição poderia resultar em um racha dentro da legenda às vésperas das eleições municipais do ano que vem.

Dono de uma perspicácia já conhecida no meio político sul-mato-grossense, André Puccinelli percebeu a tempestade que estava se formando no principal reduto do MDB em Mato Grosso do Sul, que, com certeza, afetaria até sua provável candidatura a prefeito da Capital em 2024, e resolveu intervir.

Bastou uma reunião um pouco mais demorada na noite de terça-feira entre todos os envolvidos, incluindo o atual presidente estadual do MDB, deputado estadual Junior Mochi, para que o ex-governador mostrasse quem realmente manda no partido em Campo Grande e no Estado.

André Puccinelli postou no seu perfil em uma rede social uma foto com os três candidatos ao cargo de presidente do diretório municipal do MDB da Capital, informando que eles teriam se entendido e definido uma chapa de consenso.

“Após um dia produtivo de reunião no MDB, avançamos significativamente na definição dos detalhes da convenção que será realizada no dia 2 de junho. Além disso, chegamos a um consenso importante, ao definir uma chapa única para as eleições da presidência municipal do partido, confirmando Ulisses Rocha para continuar no cargo de presidente”, escreveu o presidente honorário do MDB de Mato Grosso do Sul.





ALINHADOS

Procurado pelo Correio do Estado, Junior Mochi disse que “deu tudo certo” e que a chapa de consenso terá Ulisses Rocha como presidente municipal do MDB de Campo Grande.

“O Djalma Santana será o secretário-geral, e o dr. Jamal ficará com o cargo de tesoureiro. Os demais membros que comporão a executiva municipal serão apresentados até sexta-feira [amanhã]”, revelou.

Ele ainda complementou que os 79 municípios terão entre os dias 27 de maio e 30 de junho para realizar as convenções que vão eleger os diretórios do partido de cada cidade.

“Depois das convenções municipais, vamos definir o novo presidente estadual do MDB,



e já é consenso que o cargo ficará com o ex-senador Waldemir Moka, para organizar o partido no interior, avaliar os resultados e trazer novos filiados”, pontuou.

O atual presidente Ulisses Rocha, que será reconduzido ao cargo, também reforçou à reportagem que ficou definida a chapa de consenso.

Antes da reunião com André Puccinelli, ele estava mais nervoso e até chegou a dizer ao Correio do Estado que apenas a sua chapa estava cadastrada para disputar a presidência do diretório municipal do partido, explicando que as demais já teriam perdido o tempo de inscrição.

Já o dr. Jamal Salem tinha dito, também antes do encontro com o ex-governador, que era candidato a presidente e até contava com o apoio de André Puccinelli para ocupar o cargo.

Porém, ontem, mudou o discurso e falou que “ficou tudo acertado” para a chapa de consenso, revelando que o entendimento veio após o encontro na sede do MDB.

ENTENDA O CASO

Conforme fontes ouvidas pelo Correio do Estado há cerca de duas semanas, já estava tudo definido para que Ulisses Rocha fosse reconduzido ao cargo de presidente municipal do MDB de Campo Grande, função que ocupa há quatro anos, graças ao aval do ex-governador André Puccinelli, de quem tem total confiança.

No entanto, tudo mudou às vésperas da convenção municipal, marcada para amanhã, com o surgimento do interesse de Djalma Santana e dr. Jamal Salem.

Entretanto, conforme foi apurado, o primeiro não tem densidade eleitoral para ser postulante ao cargo, enquanto o segundo tinha manifestado intenção de concorrer à presidência do diretório.

Por isso, de acordo com essas mesmas fontes, levantou-se a suspeita de que tanto Djalma Santana quanto dr. Jamal Salem estariam sendo usados para provocar confusão dentro do diretório municipal do partido.

Afinal, como todos já sabem, Ulisses Rocha é o homem de confiança de André Puccinelli dentro da executiva campo-grandense, e o ex-governador se sentiria mais confortável com a continuidade dele na função.

Em razão disso, André Puccinelli convocou todos os envolvidos e comunicou que o nome de Ulisses Rocha já estava sacramentado para continuar à frente do diretório do MDB na Capital.

Por força maior (leia-se: André Puccinelli), formou-se uma chapa de consenso, pois quem comanda a executiva municipal da legenda é o ex-governador, dono da maior densidade eleitoral da sigla no município.

No frigir dos ovos, Ulisses Rocha saiu ainda mais prestigiado dentro da executiva municipal do MDB. Mais uma vez, o ex-governador mostrou que ainda é o dono do partido, seja na Capital, seja nas outras 78 cidades de Mato Grosso do Sul.