Com a presença de três ministros e sem Lula, Governo Federal lança PAC na Capital

O Governo Federal lança, nesta quinta-feira, em Campo Grande, o Novo PAC, com previsão de investimento de mais de R$ 44 bilhões em Mato Grosso do Sul.

A cerimônia não contará com a presença do presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), que está nos Estados Unidos. Ele será representado pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, do Planejamento, Simone Tebet, e das Micro e Pequenas Empresas, Márcio França.

Os recursos para MS serão destinados a melhorias em rodovias, aeroportos e hidrovias, além de investimentos em geração de energia limpa e combustível de baixo carbono.

Para as rodovias, destaque para obra no contorno da cidade de Três Lagoas, importante para diminuir o fluxo viário de cargas e passageiros no perímetro urbano. Outra obra estratégica é a adequação da BR-267, entre Alto Caracol e Porto Murtinho, que garantirá o acesso até a cidade, ligando o Brasil ao Oceano Pacífico pela ponte sobre o Rio Paraguai, dentro da Rota Bioceânica.

O aeroporto de Dourados também foi contemplado no programa federal, com melhorias na pista de pouso e decolagem, pátio e taxiway.

Na área da produção de combustíveis de baixo carbono, está prevista a modernização da usina de Caarapó para a produção de etanol de segunda geração. Também haverá recurso para a implantação da termelétrica UTE Suzano RRP1, no município de Ribas do Rio Pardo.

O investimento tl, segundo Governo Federal, também garantirá habitação com imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida; obras de abastecimento público de água em Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas; melhorias em creches, escolas e outros equipamentos públicos da área de Educação; expansão das redes 4G e 5G no estado, além de investimentos estratégicos na área de Saúde.

