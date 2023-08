Com ações de inclusão e mobilidade, Detran contribui para trânsito mais seguro em Campo Grande

A consciência no trânsito não tem idade, seja da criança que chama atenção do pai por não usar o cinto de segurança, ou a pessoa mais madura que decide que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vai trazer independência. Com programas educativos e sociais, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) contribui para que Campo Grande – que completou 124 anos ontem (26) – tenha um trânsito seguro e a população participe de ações efetivas de inclusão e mobilidade.

Os gritos eufóricos das crianças que chegam no ônibus para visitar a Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho, fazem parte da rotina dos colaboradores do Departamento. De segunda a sexta-feira, a mini cidade recebe estudantes do 1° ao 5° ano, com atividades lúdicas em sala e city tour pela mini cidade, onde as crianças aprendem noções básicas de trânsito.

Por ano, o Detranzinho atende em média de 10 mil alunos das redes pública e privada de ensino. Crianças como a pequena Isabelle Brites de Albuquerque, 11 anos, que na visita com a escola ao Detranzinho, relatou o aprendizado adquirido. “Minha atividade preferida é a do alfabeto humano do trânsito que fizemos”.

A escolas são a base de um grande parceria do Detran-MS para a Educação de Trânsito. É nas escolas, que o Detran desenvolve projetos educacionais e capacitação de professores para trabalhar o tema trânsito, de forma transversal.

A diretora da Escola Municipal Nagen Jorge Saad, Renata Soares de Oliveira, elogia o trabalho do órgão nas escolas. “Projetos do Detran deixam coisas importantes para a escola. Hoje nós trabalhamos o trânsito em nossas ações, com toda essa parceria que temos com o órgão. Sempre que realizamos uma ação, o Detran está conosco”.

Programas educativos como a ‘Cidade Escola de Trânsito’, ‘Detran Vai Onde o Idoso Está’, ‘Detran nas Empresas’ e ‘Vencendo o Medo de Dirigir’ estão entre as ações que o Detran-MS promove por um trânsito mais seguro para todos os cidadãos campo-grandenses.

CNH Social

Além das ações educativas o Detran-MS também conta com o Programa CNH MS Social que além de custear o processo de habilitação de pessoas em situação de vulnerabilidade, tem proporcionado novas perspectivas de vida.

Depois de ser a primeira candidata PcD (Pessoa com Deficiência) a conquistar a CNH por meio do programa, Eliane Amarilha, 59 anos, contou que sonha em comprar um carro para ampliar as vendas. “Eu vendo produtos e cosméticos na minha região, o Aero Rancho. Estou juntando dinheiro para comprar um carrinho para ampliar meus negócios”.

Sem medo de dirigir

A mudança de vida também vem para os campo-grandenses que participam do programa ‘Vencendo o Medo de Dirigir’, como Rosana Balbuena, 54 anos, que encoraja outras pessoas. Ela já conseguiu a CNH, mas faz questão de contar sua história para mostrar que é possível realizar o sonho de dirigir.

“Eu tive coragem de tentar e agora tive que ter mais coragem de vir contar minha história. E como é bom perceber que estou ajudando as pessoas, por causa disso a coragem vem. Eu vejo eles e lembro que tinha esse medo, lembro do processo. Lembro quantas vezes pensei em jogar a toalha, mas meu instrutor me ajudou, me incentivou. Isso que contei para eles para mostrar que eles são capazes”, contou Rosana, quando falou aos colegas do programa.

O incentivo chegou até a professora aposentada, Silvia Macedo, que por meio do programa ‘Vencendo o Medo de Dirigir’, quer deixar de depender da ajuda dos filhos. “Sempre tinha um que me levava onde eu queria, aí parei de dirigir. Agora renovei minha carteira e fiquei com receio de tirar meu carro da garagem. Preciso voltar a dirigir, não quero ter que usar aplicativos de transporte ou ônibus lotado”.

Além dos programas educativos, o Detran-MS oferece atendimento moderno e ágil para os campo-grandenses, com agências digitais espalhadas pela cidade e uma agência modelo no Shopping Campo Grande, que conta com atendimento especial baseado na resolução de problemas em menor tempo.

