O pagamento do programa Mais Social deste mês virá com o acréscimo de 50%, sancionado em dezembro pelo governador Reinaldo Azambuja. Com isso, as mais de 32 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e nutricional passam a receber R$ 300 (antes o valor era de R$ 200).

A outra mudança, que já está valendo, é a possibilidade de usar o cartão para a compra de gás de cozinha (GLP). O Mais Social também pode ser utilizado em qualquer estabelecimento comercial para compra de comida e de itens de higiene.

Mas é proibida a compra de bebidas alcoólicas e cigarros. A meta do governo é expandir o benefício para 100 mil famílias. Em dezembro, as famílias já contaram com uma novidade: um pagamento extra do programa, a título de 13º salário, permitindo uma ceia de Natal mais farta. O programa do Governo do Estado beneficia pessoas com renda mensal familiar per capita inferior a meio salário mínimo.