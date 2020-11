João Vitor Silvestre (21) admitiu aos policiais da Delegacia Especializada de Homicídio que ajudou a mãe a esquartejar o corpo do chargista Marco Antônio Rosa Borges (54), encontrado morto na terça-feira (24), na região do Jardim Tarumã, em Campo Grande/MS.

Em depoimento João disse que recebeu um telefone da mãe no Monte Castelo pedindo para ajudar concertar um encanamento estragado na residência. Ele disse que estava trabalhando e assim que saiu do serviço foi visitar. Quando chegou constatou que o chargista já estava morto. Então segundo as investigações o rapaz ajudou a mãe esquartejar o corpo e guardar em três malas.

Somente no domingo que João Vitor e Clarice acionaram o motorista de aplicativo e transportaram as malas até a casa abandonada onde o cadáver foi carbonizado. Nesta quarta-feira os policiais da DEH fizeram buscas na casa do jovem que alegou que pretende se entregar. Já o motorista prestou depoimento e foi liberado. A polícia está investigando se o motorista tinha ou não conhecimento do crime.