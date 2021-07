Com uma intensa onda de frio se aproximando em Mato Grosso do Sul, as temperaturas já vão começar a cair neste fim de semana. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), pode fazer até 9°C neste fim de semana em MS.

Conforme o prognóstico, no final da tarde desta sexta-feira (16), o tempo já começa ‘a virar’. Nuvens e um vento fresco marcará o início do fim de semana. Em Campo Grande, a previsão indica que neste sábado (17), o dia deve amanhecer com temperatura mínima de 17°C e a máxima não passa dos 26°C. No domingo (18), as temperaturas ficam entre 15°C e 20°C na Capital.

Na região Leste, como nas cidades de Três Lagoas e Aparecida do Taboado, a previsão é que o sábado amanheça com 18°C, mas a temperatura se eleva durante a tarde, podendo chegar a 34°C. O cenário começa a mudar no domingo, quando as máximas não passam de 27°C.

Nas cidades da região do Pantanal, como em Corumbá e Miranda, também haverá variação de até 21 grais na temperatura durante o sábado. A mínima prevista é de 15°C pela manhã e a tarde, calor pode chegar a 36°C. O domingo será mais fresco, com termômetros registrando entre 14°C e 31°C.

O fim de semana na região Sul será o mais gelado. Para o sábado, a previsão indica com a mínima pela manhã será de 15°C com máxima de 29°C. No entanto, o prognóstico mostra que em Ponta Porã deverá registrar mínima de 9°C no domingo e na próxima semana, as mínimas podem marcar 3°C.