A competição estava paralisada desde a primeira quinzena de março devido a pandemia do Coronavórus, mas hoje pela manhã, dirigentes de clubes e da Federação de Futebol se reuniram e definiram que a competição terá seu retorno no dia 28 de novembro com a realização dos jogos das quartas de finais e as finais nos dias 13 e 20 de Dezembro. Ficou definido algumas mudanças e também ainda existem algumas indefinições que poderão ser resolvidas em outubro

Os oito clubes participantes do restante do certame sul-mato-grossense, agora, jogarão em sistema de ida e volta, ficou acertado que o número de substituições passará de três para cinco, seguindo o que foi cumprido nas competições nacionais e internacionais.

Os clubes ainda não chegaram a um consenso sobre a inscrição de jogadores. O regulamento não prevê novas inscrições de atletas e diante da demora para recomeço da competição vários atletas assinaram com outros clubes. O tema será discutido novamente no dia 14 de outubro.

Em reunião anterior, os clubes já haviam acertado que os exames para covid-19 serão feitos no dia 15, quando o período de treinamento, e sempre dois antes de cada partida. Os jogos também não terão torcedores.

JOGOS DA FASE QUARTAS DE FINAL

Operário x Comercial,

Aquidauanense x Corumbaense

Águia Negra x Maracaju

Serc x Costa Rica.