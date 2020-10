Com a produção de eucaliptos em franca expansão em Mato Grosso do Sul e com uso de alta tecnologia, a capacitação para o mercado de trabalho se torna cada vez mais imprescindível. O instrutor do Senar/MS David Bambil destaca algumas características da atividade e o diferencial de uma mão de obra qualificada. Confira o depoimento no #TransformandoVidas desta semana.

“O eucalipto, nos últimos 10 anos, vem se destacando bastante no nosso estado. A mecanização na atividade é muito forte, porque o setor exige maquinário no plantio, nos cuidados, tratos culturais, até a colheita. É uma área que o Senar está bastante ativo, atendendo muitos profissionais. Quem busca essa capacitação desenvolve um diferencial na área”, comenta.

Ele ressalta ainda que muitos trabalhadores qualificados pelo Senar já afirmaram que tiveram oportunidade de entrevista de emprego e boas colocações em empresas do setor. “Essas vagas são preenchidas em grandes empresas que atuam com celulose, ou terceirizadas, que prestam serviços para essas empresas. Os alunos do Senar conseguem, muitas vezes, um salário melhor, porque o trabalho depende de treinamento e estudo. Os equipamentos e máquinas utilizados na produção de eucalipto, principalmente durante a colheita, possuem uma tecnologia muito grande e exigem um treinamento adequado”, detalha.