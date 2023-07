Com apoio da Habitação, Construtoras podem aderir ao Bônus Moradia da AGEHAB e ampliar a oferta de habitação pelo programa em Três Lagoas

O Departamento de Habitação da Prefeitura de Três Lagoas intermediou uma reunião entre a Agência Estadual de Habitação (AGEHAB) e os representantes das construtoras interessadas em aderir ao Programa Bônus Moradia, que faz parte do Programa MS Moradia do Governo do Estado.

Inicialmente, Três Lagoas foi contemplada com 150 cotas do subsídio que ajudará o cidadão a dar entrada de até R$ 25 mil no financiamento da casa própria.

Na reunião, o advogado da AGEHAB, Dr. Walter Neto, esclareceu as dúvidas dos participantes, fez uma breve explanação sobre o programa e mencionou sobre as vantagens das construtoras aderirem ao MS Moradia, no sentido financeiro e social.

Conforme a diretora de Habitação de Três Lagoas, Rafaela Marques de Oliveira, todos os trâmites de adesão são diretamente entre empresa e AGEHAB, assim como o cidadão que tem intenção de ser beneficiado com o Programa.

“É importante destacar que o nosso Departamento é um ponto de apoio para que o Programa seja realidade no Município. Esta reunião foi essencial para que o Órgão esclarecesse pontos importantes sobre o MS Moradia, ao mesmo tempo, abrindo o interesse de participação das construtoras locais. Essas adesões abrem um leque de opções de imóveis ao beneficiário e amplia a confiança do Programa que, posteriormente, pode disponibilizar maior número de cotas”, explicou.

Rafaela complementa dizendo que as inscrições para o MS Moradia estão disponíveis no site da AGEHAB e duas construtoras locais já aderiram ao Programa. Podem se inscrever pessoas que tenham renda familiar entre R$ 1,5 e R$ 6,5 mil. Quem desejar esclarecer dúvidas ou precisar de ajuda para efetivar o cadastro, pode procurar o Departamento de Habitação, localizado na Rua Orestes Prata Tibery, 457 – Centro, das 7h às 17h, sem intervalo de almoço.